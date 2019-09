Tangstedt (Kreis Storman), Heidestraße / 60-Jährige bei Feuer schwer verletzt

Avatar_shz von shz.de

23. September 2019, 09:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am heutigen Montag, den 23.09.2019, um kurz

nach Mitternacht, kam es zu einem Großbrand in Tangstedt,

Heidestraße. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein

Einfamilienhaus in der "Wilstedt-Siedlung" in Brand. Die 60-jährige

Hausbewohnerin musste wegen ihrer schweren Verletzungen mit einem

Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus gebracht werden.

Der Gebäudeschaden dürfte sich auf etwa 350.000 Euro belaufen. Die

Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen zur Brandursache

aufgenommen. Eventuelle diesbezügliche Hinweise werden unter

040-528060 erbeten.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 2022

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell