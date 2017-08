Tangstedt - Einbruch in Supermarkt

Bad Segeberg (ots) - Am Freitagabend ist es zum Einbruch in einen

Supermarkt in Tangstedt gekommen, bei dem mehrere Stangen Zigaretten

gestohlen worden sind.



Gegen 21:40 Uhr teilte das zuständige Wachunternehmen eine

Alarmauslösung an dem Markt in der Eichholzkoppel mit. Die daraufhin

entsandten Streifenwagen stellten ein gewaltsames Eindringen in das

Gebäude fest.



Nach ersten Erkenntnissen sind diverse Tabakwaren entwendet

worden. Der/die Täter waren nicht mehr vor Ort.



Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen

und bittet etwaige Zeugen, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen

unter 040 528060 mitzuteilen.









