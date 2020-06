Tätigkeitsbericht der Polizeibeauftragten: Landespolizei begrüßt jede kritische und faire Begleitung ihrer Arbeit

Avatar_shz von shz.de

25. Juni 2020, 15:23 Uhr

Kiel (ots) - Die Beauftragte für die Landespolizei hat heute (Donnerstag) ihren Tätigkeitsbericht vorgestellt.



Bewertungen und Stellungnahmen zu diesem Bericht sind aber erst dann möglich, wenn dieser der Landespolizei auch tatsächlich vorliegt und ausgewertet werden konnte. Wir werden ihn nach Erhalt in gebotener Gründlichkeit prüfen und gegebenenfalls auftretende Fragen oder Unklarheiten mit der Polizeibeauftragten besprechen und Stellung beziehen.



Landespolizeidirektor Michael Wilksen betont: "Gute Hinweise und berechtigte Kritik nehmen wir immer gerne auf. Wir verstehen uns in Schleswig-Holstein als Bürgerpolizei. In diesem Verständnis begrüße ich jede kritische und faire Begleitung unserer Arbeit."



