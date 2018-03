Täter stellt sich nach Schüssen in Lübecker Shisha-Bar

von shz.de

31. März 2018, 21:33 Uhr

Lübeck (ots) - Nach den Schüssen in der Lübecker Innenstadt hat

sich ein Täter am Samstagabend bei der Lübecker Polizei gestellt.



Der 28-jährige erschien in Begleitung seines Rechtsbeistandes und

machte Angaben zum Tatgeschehen. Nachfolgend führte er Beamte des

Zentralen Kriminaldauerdienstes zum Versteck der Tatwaffe. Diese

wurde sichergestellt. Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen entlassen.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

BKI Lübeck, Fachinspektion 1, K16/ZKD

Telefon: 0451-131-4605

Fax: 0451-131-2015

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LPA/lpa_node.html



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell