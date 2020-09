Täter bei Einbruchversuch überrascht - Zeugen gesucht

Avatar_shz von shz.de

10. September 2020, 11:13 Uhr

Ratzeburg (ots) - 10. September 2020 - Kreis Herzogtum-Lauenburg - 10.09.2020 - Geesthacht



Am 10.09.2020 gegen 01:10 Uhr überraschte ein 49-jähriger Gaststättenbetreiber zwei mutmaßliche Einbrecher, die sich an seinem Lokal in der Düneberger Straße zu schaffen machten. Die Täter flüchteten daraufhin sofort.



Der Geschädigte rief die Polizei, die daraufhin eine Fahndung einleitete. Im Rahmen dessen konnten zwei Personen gesehen werden, die sich nach erfolgter Ansprache trennten und in Richtung der Querstraße bzw. in Richtung der Straße "An der Post" flohen. Trotz einer sofortigen Verfolgung konnten sie nicht gefasst werden.



Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen, haben die Täter versucht, gewaltsam in die Gaststätte einzudringen. Dabei wurden sie überrascht, weshalb sie die Flucht ergriffen. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: 1. Person



- männlich



- schlank



- ca. 170cm groß



- Kapuzenpullover



- Weiße Maske



2. Person



- männlich



- etwas kräftiger



- ca. 180cm groß



- dunkler Kapuzenpullover



Die Kriminalpolizei Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen: Wer hat die Täter gesehen? Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?



Hinweise bitte an die Polizei in Geesthacht unter der Telefonnummer 04105 / 8003-0.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg - Stabsstelle / Presse - Jan Wittkowski Telefon: 04541/809-2011



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/43735/4702846 OTS: Polizeidirektion Ratzeburg



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell