Taarstedt: Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

23. Juli 2020, 10:02 Uhr

Taarstedt (ots) - Mittwochabend (22.07.20) wurden bei einem Verkehrsunfall in Taarstedt zwei Motorradfahrer verletzt. Ein 65-Jähriger wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen.



Gegen 19:30 Uhr fuhren acht Motorradfahrer auf der L 189 von Tolk in Richtung Brodersby. In Höhe der Straße Hermannslück kam ihnen ein Traktor mit einem mit Stroh beladenen Anhänger entgegen. Nach ersten Erkenntnissen wollte der zweite Fahrer der Motorradkolonne nach links ausweichen und geriet auf den Seitenstreifen. Dort verlor er die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Ein hinter ihm fahrendes Motorrad konnte nicht mehr ausweichen und überfuhr den Mann. Dabei stürzte der Fahrer ebenfalls. Der 49-Jährige verletzte sich dabei leicht.



Der zuvor verunglückte 65-Jährige erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.



Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Unfallstelle war für rund drei Stunden gesperrt.



