Sylt/Tinnum-Saunabrand/Zwei verletzte Personen

25. September 2018, 09:12 Uhr

Sylt/Tinnum (ots) - Montagnachmittag (24.09.18), um 17.05 Uhr,

wurde ein Feuer in der Sauna eines Fitnessstudios in Tinnum gemeldet.

Ein 36-Jähriger Saunagast hatte das Feuer in der Sauna entdeckt und

sich bei dem Versuch es zu löschen Brandverletzungen im Gesicht und

an einer Hand zugezogen. Ein 85-jähriger Saunagast hatte sich bei der

sofort eingeleiteten Evakuierung am Knie verletzt, weil er gestürzt

war. Beide Personen wurden umgehend zur Behandlung ins Krankenhaus

verbracht. Die Freiwillige Feuerwehr Tinnum war schnell vor Ort und

löschte das Feuer in kurzer Zeit. Es entstand hoher Sachschaden. Die

ca. 20 evakuierten Personen wurden vom DRK betreut und versorgt. Die

Kripo Sylt hat die Brandermittlungen noch am frühen Abend übernommen.

Ein technischer Defekt kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht

ausgeschlossen werden.









