Sylt: Polizisten retten Frau und Hund aus verrauchter Wohnung

19. August 2019, 14:23 Uhr

Sylt (ots) - Sonntagabend (18.08.19) löste der Rauchwarnmelder in

einer Wohnung auf Sylt aus. Polizisten schlugen die Scheibe zu der

verqualmten Wohnung ein und retteten die Bewohnerin und ihren Hund.

Alle blieben unverletzt.



Am Sonntagabend, gegen 21.00 Uhr, alarmierten Feriengäste in

Munkmarsch Feuerwehr und Polizei, da sie einen Rauchwarnmelder aus

einem angrenzenden Haus hörten. Die eingetroffenen Polizisten

klingelten zunächst an der Tür. Nachdem ihnen niemand öffnete,

begaben sie sich an die Rückseite des Hauses und konnten bereits

dichte Rauchschwaden im Wohnzimmer sehen. Im Wohnzimmer saß ein Hund,

der an der Scheibe kratzte.



Die Beamten schlugen die Scheibe ein und der Hund lief hinaus. Auf

Rufen machte sich eine Frau bemerkbar, die aufgrund des Qualmes nicht

den Weg zur Terrassentür fand. Ein Polizist und die eingetroffenen

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr konnten die Frau im Wohnzimmer

antreffen und nach Draußen bringen. Die 78-jährige Frau und ihr Hund

blieben unverletzt.



Ursächlich für den Qualm war angebranntes Essen auf dem Herd. Die

Wohnung wurde anschließend ordentlich gelüftet.









