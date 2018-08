Sylt: Mann entblößt Hintern - Zeugin gesucht

von shz.de

15. August 2018, 13:13 Uhr

Sylt (ots) - Gegen einen 41-jährigen Sylter wird wegen Verdachts

einer exhibitionistischen Handlung ermittelt.



Der Mann soll sich bereits am Freitag, 27.07.18 gegen 08:30 Uhr in

der Westerländer Stephanstraße in Höhe der "Alten Post" vor einer

Frau entblößt und den nackten Hintern gezeigt haben. Vorher habe er

gegen mehrere Autos uriniert. Die Frau, die den Anblick erdulden

musste, war beim Eintreffen der Polizei nicht mehr dort, wird jedoch

für die Ermittlungen benötigt. Eventuell handelt es sich um eine

Urlauberin, die zu Gast auf der Insel war.



Sie wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Sylt unter der

Telefonnummer: 04651/7047-0 zu melden.









