Sylt/Flensburg: 15-Jährige aus Westerland vermisst und evtl. im Raum Flensburg aufhältig

von shz.de

19. Februar 2019, 13:52 Uhr

Sylt/Flensburg (ots) -



Seit Sonntag (17.02.19), 18:00 Uhr, wird die 15-jährige Lana

Netelbusch aus Westerland/Sylt vermisst. Lana ist wesentlich

sehbehindert und hat einen dadurch bedingt verlangsamten und

vorsichtigen Gang. Sie ist ca. 170 cm groß und wiegt ca. 75 Kg. Sie

hat lange dunkle Haare und trägt eine lange, dunkle Daunenjacke.



Lana hält sich möglicherweise im Raum Flensburg auf. Sie ist

allerdings sehr mobil und könnte durchaus ihre kostenlosen

Beförderungsmöglichkeiten in öffentlichen Verkehrsbetrieben nutzen.



Wer Lana gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben

kann, wird gebeten, sich mit Kriminalpolizei Sylt unter 04651/70470

in Verbindung zu setzen oder den Polizeiruf 110 zu wählen.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell