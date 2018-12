Sylt: Einbrüche in Post und Kellerräume

von shz.de

17. Dezember 2018, 14:13 Uhr

Sylt (ots) - In der Westerländer Innenstadt gab es Wochenende

mehrere Einbrüche. Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Samstag

(15.12.18) auf Sonntag in die Postfiliale in der Kjeirstraße ein. Sie

schlugen Scheiben ein und begaben sich in den Lagerbereich. Dort

öffneten und beschädigten sie ca. 50 Pakete. Ob und was im Einzelnen

gestohlen wurde, steht noch nicht fest.



In derselben Nacht wurden in der Steinmannstraße und in der

Brandenburger Straße mehrere Münzbehälter von Waschmaschinen

aufgebrochen. Diese befinden sich allesamt in den Kellerräumen von

Appartementanlagen. Die Täter entwendeten Münzgeld.



Weiterhin wurde bei zwei Mehrfamilienhäusern in der Bomhoffstraße

versucht, durch Hebeln über die jeweilige Haustür ins Gebäude zu

gelangen.



Die Kriminalpolizei Sylt hat in allen Fällen die Ermittlungen

aufgenommen und bittet um Hinweise zu den Taten und zu verdächtigen

Beobachtungen unter der Telefonnummer: 04651/7047-0.









