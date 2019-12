Sylt: Diebstahl von Bolzen sorgt für Sperrung der Baustelle am Haus Metropol

Avatar_shz von shz.de

13. Dezember 2019, 10:13 Uhr

Sylt (ots) - Seit einiger Zeit werden am Haus Metropol in Westerland

Fassadenarbeiten durchgeführt. Dazu wurde ein großes Baugerüst an der Süd- und

Ostseite des Gebäudes angebracht.



Bei einer routinemäßigen Überprüfung des Baugerüstes, welche zum Schutz der

Bauarbeiter regelmäßig durchgeführt wird, wurde am Mittwochmittag (11.12.19)

festgestellt, dass diverse Bolzen entfernt und entwendet wurden. Die Bolzen

fixieren das Gerüst an der Hausfassade und gewährleisten so einen sicheren

Stand. Bei einer weiteren Überprüfung am gestrigen Donnerstag (12.12.19) wurden

weitere fehlende Bolzen bis hinauf zum 11. Stockwerk festgestellt, sodass die

Sicherheit des Gerüstes und somit der dort arbeitenden Bauarbeiter nicht mehr

gegeben war.



Insgesamt wurden über zwanzig dieser etwa 7cm langen Bolzen entfernt und

entwendet.



Die Baustelle wurde im Einvernehmen mit der Bauleitung gesperrt, bis ein

sicheres Betreten des Gerüstes wieder gewährleistet werden kann.



Es wird davon ausgegangen, dass unbekannte Täter die Bolzen außerhalb der

Arbeitszeit der Bauarbeiter mit hohem Kraftaufwand abgebaut und mitgenommen

haben. Die Kriminalpolizei Sylt hat die Ermittlungen bezüglich des Diebstahls

und der versuchten gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und bittet

Hinweisgeber, die seit der Nacht zu Mittwoch (11.12.19) verdächtige

Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 04651 / 70470 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Jan Krüger

Telefon: 0461/484-2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6313/4467851

OTS: Polizeidirektion Flensburg



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell