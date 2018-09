Sylt - Audi-Fahrzeuge im Fokus von Dieben/KFZ-Teile entwendet/ Kripo sucht Zeugen

von shz.de

18. September 2018, 13:02 Uhr

Sylt (ots) - Bereits in der Nacht von Donnerstag (30.08.18) auf

Freitag (31.08.18) kam es auf Sylt zu vier Diebstählen an

Kraftfahrzeugen. Im Fokus der Diebe standen Audi A6. An drei

Fahrzeugen in Wenningstedt und an einem in Westerland wurden

hauptsächlich Scheinwerfer und Nebelscheinwerfer abmontiert. Nun gab

es am letzten Wochenende (15.09.18-17.09.18) fünf weitere Taten.

Diesmal waren ein Audi A6, zweimal ein Audi A3 und zweimal ein Audi

A4 betroffen. Abgebaut wurden abermals hauptsächlich

Nebelscheinwerfer. Bei einem A6 bauten der oder die unbekannten Täter

offensichtlich am hellichten Tag, nämlich am Samstagmorgen in der

Zeit zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr, in Kampen, Zur Uwe Düne, die

Nebelscheinwerfer ab.



Die Kripo Sylt hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, Hinweisgeber oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich

unter der Rufnummer 04651-70470 zu melden.









