Süderstapel: Feuer in Lagerhalle

Süderstapel (Kreis SL-FL) (ots) - Donnerstagnacht (03.08.17)

geriet gegen 23:30 Uhr eine 400 Quadratmeter große Lagerhalle in

Süderstapel in Brand. In der Halle waren Heurundballen, Trecker und

Heubandpressen gelagert. Die Halle brannte vollständig nieder.



Nach ersten Schätzungen dürfte ein Schaden von ca. 250.000 Euro

entstanden sein. Personen wurden nicht verletzt.



Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis zum Morgen hin. Die

Brandursache ist unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen.









