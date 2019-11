Süderlügum - Kontrolle Bundespolizei: Rumäne ohne gültigen Führerschein Weiterfahrt untersagt

Avatar_shz von shz.de

25. November 2019, 11:43 Uhr

Süderlügum (ots) - Gestern Nachmittag gegen 15.30 Uhr kontrollierte eine Streife

der Bundespolizei im Bereich Süderlügum einen Hyundai mit dänischen Kennzeichen.

Fahrer und Beifahrerin konnten sich ordnungsgemäß ausweisen.



Die Bundespolizisten stellten jedoch fest, dass der 32-jährige rumänische Fahrer

nur einen vorläufigen dänischen Führerschein besaß. Dieser ist nur in

Skandinavien gültig und berechtigt nicht zum Fahren in Deutschland.



Dem Rumänen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihm droht ein Strafverfahren wegen

Fahren ohne Fahrerlaubnis.



Da die Beifahrerin einen gültigen Führerschein hatte, durfte sie das Fahrzeug

weiterfahren.



