Süderlügum - Kein Führerschein, Kennzeichen ausgeschrieben

02. Oktober 2019, 12:03 Uhr

Süderlügum (ots) - Heute Morgen gegen 00.45 Uhr kontrollierten

Bundespolizisten einen Mitsubishi Galant in der Ortschaft Süderlügum.

Der Fahrer gab auf Befragen an, keinen Führerschein zu besitzen. Des

weiteren stellten die Bundespolizisten fest, dass die Autokenzeichen

ausgeschrieben waren. Es bestand keine Versicherung für das Fahrzeug.

Den 34-Jährigen erwarten nun Strafanzeigen wegen Fahren ohne

Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die

Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Die Autokennzeichen wurden

sichergestellt.









