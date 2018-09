Süderheistedt: Betrunkener begeht eine Verkehrsunfallflucht und verunglückt schließlich selbst

von shz.de

19. September 2018, 12:13 Uhr

Süderheistedt (ots) - Dienstagmittag hat ein 22-Jähriger zuerst in

Süderheistedt einen Verkehrsunfall verursacht und ist geflohen, bevor

er in Fedderingen schließlich selbst im Graben landete. Wie sich

herausstellte, stand der Heider unter Rauschmitteleinfluss.



Um 13.35 Uhr rutschte der Beschuldigte im Zuge einer Vollbremsung

mit seinem Opel von dem Fedderinger Weg aus kommend an der Einmündung

zur Dorfstraße auf die bevorrechtigte Dorfstraße und rammte hier den

Wagen einer Frau, die aus Richtung Norderheistedt in Richtung

Hennstedt unterwegs war. Zunächst flüchtete der Unfallverursacher in

Richtung Norderheistedt, passiert kurz darauf jedoch erneut die

Unfallstelle, um schließlich in Richtung Fedderinger Weg davon zu

rasen. Als "Visitenkarte" blieb ein Kennzeichenschild seines Astras

am Tatort zurück. Keine fünf Minuten später endete die Flucht des

22-Jährigen im Heideweg in Fedderingen, wo sein Auto aufgrund nicht

angepasster Geschwindigkeit von der Straße abkam und mit Totalschaden

halb im Graben, halb auf einem Acker liegen blieb. Bei Eintreffen der

Polizei räumte der Unfallfahrer bereitwillig ein, vor Fahrtantritt

Drogen und Alkohol konsumiert zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab

einen Wert von 1,32 Promille. Die Beamten ordneten die Entnahme einer

Blutprobe an - ob auch Drogen im Spiel waren, wird das Ergebnis der

Blutuntersuchung zeigen.



Merle Neufeld









