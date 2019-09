Süderhastedt: Zeugen nach Brand gesucht!

Avatar_shz von shz.de

17. September 2019, 15:13 Uhr

Süderhastedt (ots) - Aktuell laufen die Ermittlungen der Heider

Kripo nach dem Brand eines Wohnhauses in Süderhastedt am gestrigen

Tag auf Hochtouren. Als mögliche Brandursache ist laut der

Spezialisten eine Brandstiftung nicht auszuschließen, die Polizei

bittet Zeugen um Hinweise.



Im Zuge der Ermittlungen hat sich ergeben, dass unmittelbar vor

Ausbruch des Feuers zwei Personen am Brandort anwesend gewesen sein

und sich schließlich zügigen Schrittes von diesem entfernt haben

sollen. Es soll sich dabei um schlanke Menschen mit dunklen Hosen

gehandelt haben, einer von ihnen trug ein orangefarbenes Shirt. Wer

Hinweise auf die Unbekannten geben kann oder wer ansonsten

verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte sich bei der Kripo in

Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.



Für den kommenden Donnerstag ist die Inaugenscheinnahme des

Brandortes durch einen Sachverständigen geplant. Vermutlich wird auch

dann eine Aussage zur Schadenshöhe getroffen werden können. Aktuell

ist noch unklar, ob und inwieweit auch an den beiden benachbarten

Gebäuden Schäden entstanden sind.



