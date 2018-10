Süderhastedt: Frau vermisst

von shz.de

16. Oktober 2018, 11:13 Uhr

Süderhastedt (ots) - Seit Freitag, dem 12.10.2018, gegen 15 Uhr,

wird die 58 jährige Ursula Bajorat aus Süderhastedt/Dithmarschen

vermisst. Frau Bajorat ist am Freitag aus dem gemeinsamen Haus

verschwunden, nachdem Sie aus dem Klinikum über eine besondere

Operation erfahren hatte, die ihr nun bevorsteht. Sie ist nach einem

Schlaganfall körperlich und sprachlich leicht beeinträchtigt und

zudem Diabetikerin und auf Medikamente angewiesen. Frau Bajorat ist

etwa 160 cm groß und kräftig. Sie trug zuletzt eine weiße längere

Jacke mit fellbesetzter Kapuze, eine blaue Jeans und eine dunkelblaue

Schiebermütze aus Kunstleder. Sie hat dunkelblonde Haare und trägt

eine Goldrandbrille. Hinweise bitte an die Kripo in Heide unter 0481-

940



Stefan Hinrichs









Rückfragen bitte an:

Stefan Hinrichs

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2002

Mobil: +49 (0) 171 3375356

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell