Sturmtief Sabine: Insgesamt 120 Einsätze im Kreisgebiet

10. Februar 2020, 10:07 Uhr

Pinneberg (ots) - Datum: Sonntag/Montag, 9./10. Februar 2020



Kreis Pinneberg - Die Zahl der durch das Sturmtief verursachten Einsätze für die

freiwilligen Feuerwehren im Kreis Pinneberg ist über die Nacht von Sonntag auf

Montag bis heute, 9 Uhr, auf etwa 120 angestiegen. Mit dem beginnenden

Tageslicht waren einige Schäden erst entdeckt und gemeldet worden. Es blieb aber

über die am Sonntag gemeldeten größeren Ereignisse hinaus bei kleineren

Einsätzen für die Feuerwehren. In Heede blockierte gegen 21.15 Uhr ein Baum die

AKN-Schienen in Höhe des Bahnübergangs Autwiet. Die Feuerwehr beseitigte ihn. Im

Einsatz waren in der Summe mehrere Hundert ehrenamtliche Helfer. Beendet ist

auch die Evakuierungsmaßnahme in Pinneberg, Sandkuhlen. Der dortige Baukran hat

die Nacht unbeschadet überstanden. Da der Wind abgeflaut ist, dürfen die

Bewohner in der Siedlung auf dem Gelände der früheren Eggerstedt-Kaserne in ihre

Häuser zurückkehren.



