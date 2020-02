Avatar_shz von shz.de

09. Februar 2020, 21:07 Uhr

Pinneberg (ots) - Sturmtief Sabine: 89 Einsätze im Kreis Pinneberg seit heute

Mittag



Datum: Sonntag, 9. Februar 2020



Kreis Pinneberg: Das Sturmtief Sabine hat den Kreis Pinneberg mit seinen ersten

Vorläufern gegen 12 Uhr erreicht. Seither wurden bis 21 Uhr von verschiedenen

freiwilligen Feuerwehren im Kreisgebiet 89 verschiedene Einsätze abgearbeitet.

Schwerpunkte bildeten die Städte Wedel (12 Einsätze), Elmshorn (10 Einsätze),

Pinneberg (9 Einsätze) und Quickborn (6 Einsätze). Vielfach mussten umgestürzte

Bäume oder abgebrochene Äste mit Hilfe von Kettensägen beseitigt werden.

Teilweise wurden Autos oder auch Häuser getroffen. Über die Schwere der

Sachschäden ist derzeit nichts bekannt. Bei einem Verkehrsunfall in Klein

Nordende wurde eine Frau verletzt. Weitere Personenschäden sind aktuell nicht zu

beklagen. Besondere Einsätze Pinneberg, Sandkuhlen: Die FF Pinneberg wurde gegen

17.11 Uhr zu einem: 33 Meter hohen Baukran mit einer Auslage von 45 Metern,

dessen Windwarnung ausgelöst hat, gerufen, da dieser nur bis

Windgeschwindigkeiten von c. 120 km/h stabil sein soll. Da weder ein Abbau des

Kranes noch eine zusätzliche Sicherung möglich war, entschied sich Pinnebergs

Wehrführer Claus Köster dazu, in einem Umkreis von 85 Metern die Häuser zu

evakuieren. Für die Nacht sind Windgeschwindigkeiten in der Spitze bis 140 km/h

vorhergesagt. Zwei Busse hätten die Bewohner des Baugebiets auf dem Gelände der

früheren Eggerstedt-Kaserne zur Notunterkunft Theodor-Heuss-Schule gebracht.

Dazu wurde das DRK alarmiert. Mit Ausnahme einer Familie kamen die 120

betroffenen Personen bei Verwandten und Bekannten unter. Eine Familie wurde in

einem Hotel untergebracht. Bürgermeisterin war Urte Steinberg vor Ort.

Einsatzstelle gegen 20.45 Uhr übergeben.



Klein Nordende, Liether Moor (TH Menschenleben in Gefahr): Ein Pkw wurde im

Graben liegend vorgefunden. Die Fahrerin hatte sich vor Eintreffen der FF Klein

Nordende selbst befreit. Sie wurde mit einer Kopfplatzwunde vom RTW ins

Krankenhaus gebracht.



Uetersen, Großer Sand: Das Flachdach eines dreigeschossigen Wohnblocks löste

sich auf voller Breite. Es wird mit Sandsäcken gesichert.



Barmstedt, Bornkamp: Gegen 18.45 Uhr fuhr ein AKN-Triebwagen auf dem Weg von

Elmshorn nach Ulzburg in Höhe des Bahnübergangs Bornbarg gegen eine über dem

Gleis liegende Tanne. Die zehn Passagiere und Triebwagenführer blieben

unverletzt. Die Feuerwehr Barmstedt unterstützte bei der Evakuierung des Zuges

mit tragbaren Leitern und einer Rettungsplattform. Anschließend wurde das

Hindernis beseitigt. Im Einsatz waren ca. 25 Kräfte.



