Stürmischer 14. Lübecker Feuerwehrlauf in Travemünde bei super Laufwetter

08. September 2018, 17:07 Uhr

Lübeck (ots) -



Die Berufsfeuerwehr Lübeck gab am Samstag, den 8. September den

Startschuss für den 16. Lübecker Feuerwehrlauf. Die Ostsee

präsentierte sich bei einem Sonne-Wolken-Mix, 20°C Lufttemperatur und

einer steifen Brise Ostseeluft aus Südwest. Insgesamt wurden 156

sportbegeisterte Teilnehmer auf die malerische Strecke entlang des

Brodtener Steilufers geschickt. Zahlreiche Zuschauer im Start- und

Zielbereich sowie an der Laufstrecke rundeten die gelungene

Veranstaltung ab und feuerten die Teilnehmer aller Läufe an.



Pünktlich um 11 Uhr startete der "kleine Feuerwehrlauf" mit 76

Läufern über die 5 km Fitnessstrecke. Mit ausreichend Vorsprung

gewann Laurin Schindler (18:14, MTV Lübeck) vor dem jüngsten

Teilnehmer Jaron Kollmeier (20:16, MTV Lübeck). Nur acht Sekunden

später erreichte Karsten Piel (20:24, Laufen in Lübeck) das Ziel und

errang sich somit die Bronzemedaille.



Zeitgleich gingen die Nordic Walker auf die Strecke. Jürgen

Geistlich gewann in diesem Jahr vor Dauerwalkerin Sabine Elke

Paegelow die Goldmedaille. Bronze errang Karl-Heinz Heinrichsen. Im

Hauptlauf mit 80 Teilnehmern gewann Michael Thiel aus Lübeck mit

39:27 die Silbermedaille. Dem heutigen Sieger, Jörg Zimmermann gelang

es jedoch mit einer Zeit von 38:30 die Ziellinie zu überqueren und

somit die Goldmedaille zu gewinnen. Den dritten Platz ergatterte sich

Marvin Lindenau (39:38).



Bei den Frauen gewann Anja Künzel (44:38, Bereich Schule und

Sport) die Goldmedaille vor Katrin Trautwein (44:52, MTV Lübeck).

Sigrid Thomas (VL Lübeck) kam anschließend ins Ziel und holte sich

somit die Bronzemedaille.



Ein besonderes Highlight bei dem Feuerwehrlauf war der

Berufsfeuerwehrmann Simon Hund mit der Startnummer 112. Nicht nur die

Startnummer passte zu seinem Beruf, sondern auch seine Laufkleidung.

Der hauptberufliche Retter lief die 10 Kilometer in seiner

Feuerwehrschutzkleidung inklusive Helm.



"Ein ganz besonderer Dank gilt allen Helfern der Berufsfeuerwehr

Lübeck, den Freiwilligen Feuerwehren aus den Stadtteilen Siems und

Kücknitz sowie dem anwesendem Rettungsdienst!", so Sven Jilsøe, 1.

Vorsitzender des Feuerwehrsportclubs Lübeck.









