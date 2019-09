Streit unter Fußballspielern

Avatar_shz von shz.de

23. September 2019, 14:03 Uhr

Ratzeburg (ots) - 23. September 2019 - Kreis Herzogtum

Lauenburg - 21.09.2019 - Börnsen



Am Samstag (21.09.2019) artete beim Fußballspiel 1. SVB Börnsen

gegen FSV Geesthacht ein Streit zwischen einem Spieler und einem

Zuschauer aus.



Beim Spielstand von 3:3 wurde ein 29-jähriger Spieler vom 1. FSV

Geestacht ausgewechselt und verließ das Spielfeld. Nachdem dieser

nach kurzer Zeit wieder aus der Umkleidekabine am Spielfeldrand

erschien und offensichtlich mit dem Spielverlauf haderte, äußerte ein

Spieler der 2. Mannschaft des SVB Börnsen (Er war als Zuschauer

dort.) Kritik an seiner Fairness. Nach einem kurzen Disput zwischen

den Beiden, schlug der 29-jährige Geesthachter daraufhin mit einem

Gegenstand in der Hand zu und traf den 36-jährigen Zuschauer so am

Kopf, dass dieser zu Boden fiel. Der Verletzte musste anschließend in

ein Krankenhaus gebracht werden.



Die Beamten des Polizeirevieres Geesthacht haben die Ermittlungen

aufgenommen und ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung.



Trotz dieses Vorfalles endete die Partie 4:3 für den 1. SVB

Börnsen.









