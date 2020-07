Streit in Kleingarten gipfelt in Bedrohung und Körperverletzung

Avatar_shz von shz.de

20. Juli 2020, 14:33 Uhr

Ratzeburg (ots) - 20. Juli 2020 - Kreis Stormarn - 19.07.2020 - Reinfeld



Am Abend des 19.07.2020 kam es in einem Reinfelder Kleingartenverein zu zwei Polizeieinsätzen. Ein Streit zwischen zwei Vereinsmitgliedern war eskaliert.



Zunächst kam es gegen 19:25 Uhr zu einer verbalen Auseinandersetzung in dessen Verlauf ein 63-jähriger Reinfelder einen 57-jährigen Reinfelder mit einer Machete bedrohte. Im Anschluss daran wurde die Polizei gerufen. Allerdings wurde den Beamten zunächst nicht mitgeteilt, dass es zu einer Bedrohung kam. Um den Einsatz der gefährlichen Werkzeuge im Falle eines erneuten Streits zu verhindern, wurden trotzdem mehrere Messer/Macheten sichergestellt. Danach beendeten die Beamten den Einsatz.



Kurz darauf eskalierte der Streit. Gegen 20:30 Uhr ging der 63-Jährige zur Parzelle des 57-jährigen Kontrahenten. Dort beleidigte er dessen 54-jährige Frau. Sie schubste den 63-Jährigen weg, der daraufhin auf sie losgehen wollte. Ihr Mann kam dann dazu, stellte sich zwischen seine Frau und den 63-Jährigen und versetzte diesem einen Kopfstoß ins Gesicht. Der Kontrahent ging zu Boden, stand dann aber wieder auf, nahm eine Holzlatte und griff damit den 57-Jährigen und dessen Frau erneut an. Die 46 Jahre alte Cousine wollte das Ehepaar unterstützen und wurde leicht am Arm verletzt. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Kurz darauf erreichte die Polizei den Einsatzort und konnte die Auseinandersetzung beenden.



Der 63-jährige Mann wurde mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Reinfeld hat in dem Fall die Ermittlungen übernommen.



