Straßenverkehrsgefährdung durch älteren Herrn - Polizei sucht Zeugen

03. März 2020, 16:03 Uhr

Ratzeburg (ots) - 03. März 2020 | Kreis Stormarn - 03.03.2020 - Bad Oldesloe



Am heutigen Dienstagmittag (03.03.2020) wurde die Polizei gegen 12:40 Uhr über

Notruf von einem Zeugen darüber in Kenntnis gesetzt, dass das vor ihm fahrende

Fahrzeug in einer auffälligen Fahrweise geführt werde.



Beamte des Polizeirevieres Bad Oldesloe konnten das beschriebene Fahrzeug im Bad

Oldesloer Stadtgebiet anhalten.



Der Zeuge berichtete, dass er von der Straße Rögen /Ortseingang Bad Oldesloe

über die Hamburger Straße, Konrad-Adenauer Ring bis zur Segeberger Straße hinter

dem älteren Herrn hergefahren sei.



In dieser Zeit sei der schwarze VW-Golf mehrmals nach links über die Mittelinie

hinaus in den Gegenverkehr gelenkt worden. Entgegenkommende Fahrzeuge im

Stadtgebiet Bad Oldesloe haben zum Teil ausweichen müssen. Des Weiteren sei er

beim Passieren des Kreisverkehrs im Rögen von seiner Fahrspur abgekommen.



Der 84-jährige Fahrzeugführer konnte sich in dem Gespräch mit den Polizeibeamten

an keine gefährliche Situation erinnern.



Die Polizei in Bad Oldesloe hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der

"Gefährdung des Straßenverkehrs" aufgenommen und sucht nun nach Zeugen bzw.

Verkehrsteilnehmer, die durch den VW-Fahrer gefährdet wurden. Zeugen und

mögliche Geschädigte melden sich bitte beim Polizeirevier Bad Oldesloe unter der

Telefonnummer 04531/501-555.



