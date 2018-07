Strande / Kreis RD-ECK - Nichts ging mehr in Strande

von shz.de

29. Juli 2018, 11:13 Uhr

Strande / Kreis RD-ECK (ots) - 180729-2-pdnms Nichts ging mehr

in Strande



Strande / Kreis RD-ECK. Mehrere Anwohnerbeschwerden riefen am

Freitagabend (27.07.18, 21.30 Uhr) die Polizei auf den Plan. Aufgrund

erheblichen Verkehrsaufkommens und wahllosen Parkens auf den Gehwegen

oder im Haltverbot musste der Bülker Weg ab dem Fritz-Reuter-Weg bis

zum Leuchtturm voll gesperrt werden. Mit einiger Mühe und zahllosen

Ermahnungen gelang es den Beamten der Polizeistation Altenholz, die

Lage in den Griff zu bekommen. Um 23.30 Uhr wurde die Sperrung wieder

aufgehoben. Grund des starken Verkehrsaufkommens war der freie Blick

auf die Mondfinsternis und das Feuerwerk anlässlich des Molefestes

in Stein am Ostufer.



Sönke Hinrichs









