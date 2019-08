Strande/ Kreis RD-Eck: Festnahme nach Einbruch in Keller

von shz.de

Strande (ots) - Nur kurze Zeit nach der Tat konnte heute

(18.08.2019, gegen 18:10 Uhr) ein Mann festgenommen werden, der in

einem Mehrfamilienhaus in der Dorfstraße Keller aufgebrochen hatte.



Nachdem die Bewohner des Hauses den Einbruch in mehrere

Kellerräume festgestellt und die Polizei verständigt hatten, konnte

ein Nachbar mit einer sehr guten Personenbeschreibung des

Tatverdächtigen die Fahndung der Polizei unterstützen. Eine

Streifenbesatzung des 1. Polizeirevier Kiel konnte eine Person, auf

die die Beschreibung passte, in der Strandstraße kontrollieren. Bei

der Durchsuchung des 36-jährigen Mannes aus dem Raum Rendsburg fanden

die Beamten Einbruchswerkzeug und Handschuhe.



Der bereits polizeibekannte Mann räumte die Tat schließlich ein.

Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er wieder

entlassen. Es wurde ein Strafverfahren wegen schweren Diebstahls

eingeleitet.



