Störung der Telefonanlage des Polizeireviers Schleswig

Avatar_shz von shz.de

20. Februar 2021, 04:59 Uhr

Schleswig (ots) - Aufgrund einer Störung in der Telefonanlage, ist das Polizeirevier in Schleswig bis auf Weiteres telefonisch nicht zu erreichen. In dringenden Fällen wird darum gebeten sich beim Notruf 110 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Regionalleitstelle Nord



Telefon: 0461/99930240

E-Mail: harrislee.rls@polizei.landsh.de

Original-Content von: Regionalleitstelle Nord übermittelt durch news aktuell