Sterup - Brand in Einfamilienhaus / Zwei verletzte Personen

19. Juni 2018, 09:03 Uhr

Sterup (ots) -



Aus bisher unbekannter Ursache brannte am Montag (18.06.18), gegen

17.05 Uhr, das Obergeschoß eines Einfamilienhauses in Sterup. Zwei

Bewohnerinnen befanden sich bei dem Ausbruch des Feuers im Haus und

wurden mit Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus verbracht. Bei den

Löscharbeiten beteiligten sich die Freiwilligen Feuerwehren Sterup,

Ahneby und Steinbergkirche. Die Kriminalpolizei war noch am Abend vor

Ort. Eine Brandursache konnte noch nicht festgestellt werden. Der

Sachschaden wird auf mindestens 100000 Euro geschätzt.









