Steinfeld - Zigarettenautomat aufgeflext - drei Jugendliche auf frischer Tat festgenommen

Avatar_shz von shz.de

20. Januar 2020, 10:53 Uhr

Steinfeld (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (16.01.20) beobachtete ein

aufmerksamer Zeuge drei Jugendliche in der Kastanienallee in Steinfeld beim

Versuch, einen Zigarettenautomaten aufzuflexen. Der Zeuge wählte den Notruf und

informierte die Polizei. Kurz darauf gelang es drei Streifenwagenbesatzungen aus

Schleswig und Kappeln die drei Jugendlichen im Alter von 15, 15 und 17 Jahren

festzunehmen, nachdem diese noch versucht hatten, vor den Polizisten zu

flüchten.



Tatwerkzeug, unter anderem ein Akku-Trennschleifer, konnten vor Ort aufgefunden

und sichergestellt werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die

Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6313/4496487

OTS: Polizeidirektion Flensburg



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell