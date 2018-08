Stein/Heikendorf: Polizeiliche Bilanz der "Küstenparty" und der "Euro-Musiktage"

von shz.de

14. August 2018, 10:23 Uhr

Stein/Heikendorf (ots) - Die "Küstenparty" in Stein unter dem

Motto "Stein ist Malle" und die "Euro-Musiktage" in Heikendorf fanden

am Freitag, dem 10.08.2018, und am Samstag, dem 11.08.2018, in

weitgehend friedlicher Atmosphäre und ohne größere Störungen statt.



Die "Küstenparty" wurde an beiden Tagen von insgesamt knapp über

1000 Personen besucht. Die Verantsaltung verlief in friedlicher und

familiärer Atmosphäre. Am Freitagabend musste ein 16-Jähriger wegen

übermäßigen Alkoholkonsums in ein Kieler Krankenhaus eingeliefert

werden. Bei einer Person wurden durch den Sicherheitsdienst der

Veranstaltung Betäubungsmittel aufgefunden und der Person wurde der

Zutritt zu der Veranstaltung verwehrt. Die hinzugerufene Polizei

beschlagnahmte die Betäubungsmittel und fertigte eine Strafanzeige.

Der zweite Veranstaltungstag in Stein verlief aus polizeilicher Sicht

ruhig und ohne nennenswerte Vorkommnisse.



Die "Euro-Musiktage" besuchten insgesamt etwa 2000 Personen. In

der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf dieser Veranstaltung,

gegen 02:15 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen

mehreren Personen mit insgesamt neun Geschädigten. Die Polizei konnte

noch vor Ort einen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Der

polizeilich bekannte Preetzer wurde nach dem Abschluss der Maßnahmen

auf freien Fuß gesetzt. Er erhielt einen Platzverweis für die gesamte

Veranstaltung, auch für den Folgetag. Durch eine erhöhte polizeiliche

Präsenz am Samstagabend, konnten weitere Gewaltdelikte erfolgreich

verhindert werden. Am Rande der "Euro-Musiktage" wurden in der Nähe

des Festplatzes insgesamt drei Fahrzeuge sowie der Schaukasten einer

Kirche beschädigt. Nach Veranstaltungsende soll es gegen 03:00 Uhr in

Heikendorf zu einer Körperverletzung gekommen sein. Anhand der

Täterbeschreibung durch den Geschädigten und eine Zeugin nahm die

Polizei im Nahbreich insgesamt vier Tatverdächtige vorläufig fest.

Bei dem mutmaßlichen Haupttäter handelt es sich um einen polizeilich

hinreichend bekannten 17-Jährigen aus Plön. Er wurde nach Abschluss

der Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigten übergeben.



