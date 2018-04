Start der gemeinsamen Übung von Bundespolizei, Polizeidirektion Lübeck, Berufsfeuerwehr Lübeck und DB AG am Hauptbahnhof Lübeck Pressestelle und Bürgertelefon sind ab sofort erreichbar

von shz.de

24. April 2018, 21:23 Uhr

Lübeck (ots) - In der heutigen Nacht von Dienstag (24.04.) auf

Mittwoch (25.04.) wird im Lübecker Hauptbahnhof das Vorgehen gegen

terroristische Täter sowie die Rettung und Versorgung Verletzter in

der entscheidenden Sofortphase trainiert. Das Zusammenspiel der

zahlreichen Akteure in einer komplexen, lebensbedrohlichen

Einsatzlage unter realistischen Bedingungen soll praktisch geübt

werden. Hierüber wurde bereits vorab informiert.



Die Übung wird planmäßig um 22:00 Uhr beginnen. Für akkreditierte

Pressevertreter wird zu dieser Zeit eine Pressevorführung

stattfinden. Im Anschluss werden Bundespolizei und die

Polizeidirektion Lübeck mit insgesamt rund 700 Beamten sowie dem

Rettungsdienst der Hansestadt als auch der Deutschen Bahn AG, ihre

Übung am Hauptbahnhof Lübeck durchführen.



Am 25.04.2018 gegen 04:00 Uhr werden abschließende O-Tone vor Ort

gegeben.



Das gemeinsame Bürgertelefon der Bundespolizei und der

Polizeidirektion Lübeck ist unter der Telefonnummer 0451-131-2222 am

24.04.2018 ab 20:00 Uhr für Sie erreichbar.



Das gemeinsame Pressetelefon steht den Medienvertretern für Fragen

ab sofort unter 0451-131- 2015 zur Verfügung.









