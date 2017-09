Staatsanwaltschaft Lübeck / Anklage wegen (schweren) sexuellen Kindesmissbrauchs und anderer Sexualstraftaten gegen 42-Jährigen erhoben

Lübeck (ots) - Die Staatsanwaltschaft Lübeck hat gegen den

42-jährigen Mann, der sich seit dem 23. Februar in Untersuchungshaft

in der Justizvollzugsanstalt Lübeck befindet (siehe Medieninformation

der Polizeidirektion Lübeck vom 24.02.2017 - Erwachsener spricht

Kinder an), Anklage wegen insgesamt acht Sexualstraftaten erhoben.



Dem Angeklagten werden drei Taten des sexuellen Missbrauchs von

Kindern im Alter zwischen sieben und neun Jahren zur Last gelegt.

Diese soll er zwischen Mai 2016 und Ende Januar 2017 in Lübeck und

anderenorts begangen haben. Bei zwei der Taten soll er - einmal

vollendet und einmal versucht - durch dieselbe Handlung zugleich

einen sexuellen Übergriff, eine sexuelle Nötigung und eine

Vergewaltigung begangen haben.



Darüber hinaus wirft die Staatsanwaltschaft ihm den schweren

sexuellen Missbrauch einer Widerstandsunfähigen im Frühjahr 2016 in

Lüdersdorf vor, eine sexuelle Belästigung im Januar 2017 in Lübeck

sowie drei Fälle der sexuellen Nötigung im Dezember 2016 und Januar

bzw. Februar 2017 in Lübeck. Die mutmaßlichen Opfer dieser Taten

waren zwischen 16 und 25 Jahre alt.



Die Hauptverhandlung vor dem Landgericht Lübeck beginnt am

18.09.2017.



Wegen der schutzwürdigen Belange der betroffenen Kinder und Frauen

werden weitere Details zu den jeweiligen Tatgeschehen nicht

mitgeteilt.



Die Staatsanwaltschaft weist darauf hin, dass für den Angeklagten

auch nach Anklageerhebung die Unschuldsvermutung gilt.



Nachfragen betreffend die Hauptverhandlung sind an die

Pressestelle des Landgerichts zu richten.



Hinweis: Der schwere sexuelle Missbrauch von Kindern wird gemäß §

176a Abs. 2 StGB mit Freiheitsstrafe von 2 bis 15 Jahren bestraft.



Der schwere Missbrauch einer widerstandsunfähigen Person wird

gemäß § 179 Abs. 1, Abs. 5 Nr. 1 StGB (in der bis 9.11.2016 gültig

gewesenen Fassung) mit Freiheitsstrafe von 2 bis 15 Jahren bestraft.



Die gesetzliche Strafandrohung für sexuelle Nötigung gemäß § 177

Abs. 1, Abs. 5 StGB beträgt Freiheitsstrafe von 1 bis 15 Jahren. Der

Versuch kann milder bestraft werden als die vollendete Tat.



Im Auftrag



gez. Dr. Ulla Hingst Oberstaatsanwältin (Pressesprecherin)









Rückfragen bitte an:



Staatsanwaltschaft Lübeck

Travemünder Allee 9

23568 Lübeck

Telefon 0451 371-1101



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 14.Sep.2017 | 16:53 Uhr