St. Annen/Dith. : Lkw gesucht

04. April 2018, 16:03 Uhr

St. Annen (ots) - Am Dienstag, den 03. April 2018, gegen 15.50

Uhr, wurde die Polizei zu einer Unfallstelle auf der Landesstraße 156

zwischen Friedrichstadt und St. Annen gerufen. Höhe Km 6,1 in

Richtung St. Annen wurde die Bankette auf ca. 40 m aufgerissen. Es

entstand ein Schaden von ca. 500,- Euro. Offensichtlich war ein Lkw

auf die Bankette geraten - hatte sich aber nicht bei der Polizei

gemeldet. Die Polizei in Lunden sucht nun nach Zeugen, die diesen

Vorfall - vermutlich im Verlaufe des 03. April beobachtet haben.

Hinweis bitte an 04882-1410.



