Sportliche Radtour zum KFV-Jubiläum: 237 Kilometer durchs Kreisgebiet

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Pinneberg (ots) -



Elmshorn - Eine Rechenaufgabe: 125 plus 112 gleich 237. Dahinter

stehen das 125-jährige Bestehen des Kreisfeuerwehrverbandes (KFV)

Pinneberg und die europaweite Notrufnummer 112. Die Addition beider

Zahlen ergibt die Länge der Strecke, die der Elmshorner Martin

Schwier am Sonnabend, 2. September, per Rennrad bei einer etwas

anderen KFV-Jubiläumstour abfährt. Und das wird kein Bummelzug,

sondern sportlich ambitioniert: "Eine Durchschnittsgeschwindigkeit

von 28 km/h sollte nicht schrecken", sagt der 46-Jährige im Hinblick

auf weitere Mitfahrer, die neben den sportlichen Voraussetzungen auf

die Mitgliedschaft in einer Freiwilligen Feuerwehr oder anderer

Blaulicht-Organisation mitbringen sollten. Schwier selbst ist

Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Elmshorn und betreibt in der

Krückaustadt ein Fachgeschäft für Rennräder. Die sportliche Radtour

hat noch eine Besonderheit: Schwier fährt vom Start um 8 Uhr an der

Elmshorner Wache Nord, Peterstraße, an an allen Feuerwehrwachen und

-gerätehäusern der 53 Wehren des KFV Pinneberg (50 freiwillige

Feuerwehren, zwei Betriebsfeuerwehren und eine Werkfeuerwehr) vorbei.

Einzig die Nordseeinsel Helgoland, die ebenfalls zum Kreisgebiet

gehört, muss aus verständlichen Gründen außen vor bleiben. "Dafür

steht symbolisch in Wedel der Fähranleger Schulau", so Schwier. Es

wird leider keine Zeit sein, um überall zu halten, denn jeder

Aufenthalt von nur fünf Minuten an jedem Standort würde die Tour zu

sehr in die Länge ziehen. Lediglich zur Halbzeit plant Schwier in

Quickborn gegen 12.49 Uhr eine 15-minütige Pause. "Wer möchte, darf

natürlich trotzdem am Gerätehaus oder entlang der Strecke motivierend

anfeuern. Darüber würden sich die Fahrer sehr freuen", hofft Schwier

auf moralische Unterstützung auf einer Strecke, die von der Länge her

eine Etappe der Tour de France zu Ehre reicht. Ziel ist die

Elmshorner Süd-Wache an der Hamburger Straße. Zu verfolgen ist er am

2. September über einen Live-Tracker im Internet:

www.veloskop.info/kfv125112. Wie kommt man auf die Idee für so eine

Tour? Die Antwort von Martin Schwier: "Ich brauchte eigentlich nur

ein Trainingsziel." Aufgrund beruflicher Verpflichtungen kann der

passionierte Radsportler an Großevents wie den Hamburg-Cyclassics

nicht mehr aktiv teilnehmen, sondern ist dort beispielsweise auf der

Messe vertreten. Trotzdem steigt er für rund 300 Kilometer pro Woche

auf die Rennmaschine; während des jüngsten Urlaubs auf Mallorca waren

es sogar 1000 Kilometer in zehn Tagen - inklusive rund 8000

Höhenmetern im Tramutana-Gebirge der Balearen-Insel. Martin Schwier

will mit seiner Aktion - übrigens einen Tag vor dem Feuerwehrmarsch

der Kreisverbände Pinneberg und Steinburg in Klein

Offenseth-Sparrieshoop - auch auf einen anderen Aspekt hinweisen: "Es

scheint in letzter Zeit weniger Respekt in der Gesellschaft für

Menschen zu geben, die sich als Helfer in der Not engagieren. Aber

auch ohne Notfall ist das Miteinander der Menschen anscheinend

egoistischer geworden." Vielleicht könne die Fahrt eines

Fahrradfahrers auf der Straße zu mehr Toleranz beitragen.



Mitmachen: Feuerwehrleute und Mitglieder anderer

Blaulicht-Organisationen, die sportliche fit sind, einen 28er-Schnitt

über 237 Kilometer zu fahren. Auch die Teilnahme an Teilstrecken ist

möglich. Info bis 28. August bei Martin Schwier, E-Mail

info@veloskop.de, mobil 0172 - 5938235



Live-Tracker: www.veloskop.info/kfv125112



Zeittabelle im Anhang









Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

Kreispressewart

Michael Bunk

Mobil: (0170) 3104138

E-Mail: Michael.Bunk@kfv-pinneberg.org



Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 16.Aug.2017 | 12:33 Uhr