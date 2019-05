++ Sportbootbesitzer aufgepasst!: Terminvereinbarung für das Codieren von Außenbordern, etc. möglich! ++ Diebstahlsschutz geht alle an ++ Service der Wasserschutzpolizei Scharnebeck ++

von shz.de

28. Mai 2019, 08:53 Uhr

Lüneburg (ots) - Elbe/Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen



Hinweis: Die Wasserschutzpolizei Scharnebeck bietet im Monat Juni

wieder das Codieren von Außenbordern und Schiffszubehör an!



Im vergangenen Jahr kam es in der Sportbootsaison wieder vermehrt

zu Diebstählen von Außenbordmotoren und Bootszubehör. Zur Aufklärung

im Bereich dieser Delikte bietet die Gravur (Codierung) von

Außenbordmotoren und anderem hochwertigem maritimen

Ausrüstungsgegenständen für die Polizei verbesserte Möglichkeiten.

Die Wasserschutzpolizeistation Scharnebeck bietet im Juni an, bei

interessierten Wassersportlern entsprechende Gravuren/Codierungen

durchzuführen. Informationen hierzu, bzw. direkte Terminabsprachen

bitte unter der Rufnummer der WSP Scharnebeck 04136/91239-58.



Auch für Fragen steht Ihnen die Wasserschutzpolizei gerne zur

Verfügung.









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/



Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell