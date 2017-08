Sonderkommission eingerichtet

Holmoor (ots) - Am 21.07.2017 wurde die Leiche eines 22-jährigen

Nachwuchsboxers aus Hamburg in der Nähe des Rastplatzes Holmmoor an

der BAB 7 aufgefunden. Der junge Mann war erschossen worden. Die

bisherigen Ermittlungen der Mordkommission der BKI Itzehoe führten zu

einer hohen Anzahl umfänglich zu ermittelnder Spuren. Aus diesem

Grunde wurde die Arbeit der Mordkommission bei der BKI Itzehoe ab dem

24.08.2017 in eine 20-köpfige Sonderkommission überführt.



Peter Berndt









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 30.Aug.2017 | 16:03 Uhr