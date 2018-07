Sommerzeit ist Reisezeit: auf den Straßen wird es voll

von shz.de

06. Juli 2018, 14:13 Uhr

Kiel (ots) - Der Beginn der Sommerferien steht nun auch in

Schleswig-Holstein unmittelbar bevor. Zwölf andere Bundesländer haben

bereits Sommerferien oder sie starten dort ebenfalls an diesem

Wochenende. Im Urlaubsland Schleswig-Holstein kann es auf den Straßen

daher wieder eng werden. Auf den folgenden Strecken ist mit erhöhtem

Verkehrsaufkommen und Staus zu rechnen:



- BAB 1 zwischen Hamburg und der Ostseeküste - BAB 7 zwischen

Hamburg und dem Autobahndreieck Bordesholm in beiden Richtungen

sechs-streifiger Ausbau (Baustellenbereich) - BAB7 zwischen der Rader

Hochbrücke und der dänischen Grenze (mögliche Auswirkungen von

Grenzkontrollen und erhöhtem Reiseverkehr)



Empfohlen wird eine angepasste Reiseplanung, d.h. - die Einplanung

längerer Reisezeiten als üblich, Nutzen Sie die frühen Morgenstunden

für Ihre Anreise! - ausreichend Pausen und Fahrerwechsel, - das

Auftanken vor Reisebeginn und - die Beachtung von Verkehrsmeldungen

im Radio.



Um die Fahrt so sicher und entspannt wie möglich zu machen, bitten

wir darum, folgende Grundregeln unbedingt zu beachten:



Bei Stau und stockendem Verkehr auf Autobahnen und mehrspurigen

Außerortsstraßen ist zwischen dem äußersten linken und dem rechts

daneben liegenden Fahrstreifen eine Rettungsgasse zu bilden.



Wer sich einem Stauende nähert, sollte den nachfolgenden Verkehr

mit dem Warnblinklicht rechtzeitig warnen.



Die richtige Anwendung des Reißverschlussprinzips führt zu einem

deutlich besseren Verkehrsfluss.



Mit rücksichtsvollem Verhalten und gelassener Fahrweise können

viele mögliche Gefahrensituationen schon im Keim entschärft werden

und die Pfingstreise ohne Stress und Unfall ablaufen.









Rückfragen bitte an:



Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Schleswig-Holstein

Landespolizeiamt

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Mühlenweg 166

24116 Kiel

Dennis Schneider

Telefon: +49 431 160-61428

E-Mail: pressestelle.kiel.lpa@polizei.landsh.de



Original-Content von: Landespolizeiamt, übermittelt durch news aktuell