Sommerland: Unfall mit mehr als drei Promille

von shz.de

17. April 2018, 10:33 Uhr

Sommerland (ots) - Bereits am vergangenen Freitag hat sich in

Sommerland ein Verkehrsunfall mit Flucht unter Alleinbeteiligung

eines Fahrzeugs ereignet. Wie sich bei der Unfallaufnahme recht

schnell herausstellte, war der Verursacher sturztrunken.



Gegen 16.30 Uhr meldete ein Zeuge einen Mercedesfahrer, der nach

der Kollision mit einer Leitplanke in Sommerland seinen Weg

fortsetzte und aufgrund seiner sehr unsicheren Fahrweise

alkoholisiert zu sein schien. Auch ein Reifen-Platzer kurz vor dem

Ortsschild Siethwende ließ den Unfallfahrer nicht anhalten. In

Bullendorf auf der Siethwender Chaussee stoppten schließlich eine

Elmshorner und eine Glückstädter Streife den Kombi. Am Steuer des

Wagens saß ein 59-Jähriger, der aufgrund seines

Alkoholisierungsgrades kaum Angaben zum vorangegangenen Geschehen

machen konnte. Ein Atemalkoholtest bei dem Beschuldigten ergab einen

Wert von 3,05 Promille. Ein Beamter ordnete die Entnahme einer

Blutprobe an und beschlagnahmte den Führerschein des Mannes.



Den Unfallwagen holte ein Abschleppunternehmen ab - der Schaden an

dem Fahrzeug dürfte bei etwa 10.000 Euro liegen, die

Wiederinstandsetzungskosten der Leitplanke werden sich auf geschätzte

5.000 Euro belaufen.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell