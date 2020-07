Sommerland/Kreis Steinburg: Autofahrt unter Alkoholeinfluss

Avatar_shz von shz.de

09. Juli 2020, 09:53 Uhr

Sommerland/Kreis Steinburg (ots) - Dank eines Zeugen ist es am Mittwochabend einer Streife gelungen, die Trunkenheitsfahrt eines Mannes in Sommerland aufzudecken.



Gegen 22.20 Uhr ging der Anruf eines aufmerksamen Zeugen bei der Polizei ein. Er informierte die Ordnungshüter über einen alkoholisierten männlichen Autofahrer, der gerade seinen VW in der Straße Sommerland bestiegen hatte und in Richtung Herzhorn/Glückstadt davonfuhr. Die Streifenwagenbesatzung suchte die Halteranschrift auf und traf den 57-jährigen Mann an. Der Atemalkoholtest bei dem Beschuldigten ergab einen Wert von 1,1 Promille, worauf sich der 57-Jährige einer Blutprobenentnahme unterziehen musste.



Der Autofahrer wird sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.



Maike Pickert



