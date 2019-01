Sommerland: Bei Unfall schwer verletzt

von shz.de

18. Januar 2019, 09:13 Uhr

Sommerland (ots) - Donnerstagmittag ist der Fahrer eines

Kleinlasters in Sommerland von der Landesstraße 168 abgekommen und in

einer Au gelandet. Bei dem Unglück zog sich der Mann schwere

Verletzungen zu.



Kurz nach 12.00 Uhr war der 53-Jährige mit einem Lieferwagen auf

der Straße Lesigfeld aus Dückermühle kommend in Richtung Herzhorn

unterwegs. Nach einem Überholvorgang geriet er nach rechts von der

Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Von dort

schleuderte sein Fahrzeug rückwärts in das angrenzende Gewässer, die

Löwenau, und blieb halb im Wasser liegen. Dem Norderstedter gelang

es, sich aus eigener Kraft aus dem Renault zu befreien - mit schweren

Verletzungen kam er nach einer Erstversorgung durch einen Notarzt in

ein Krankenhaus.



An dem Unfallfahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa

30.000 Euro.



Zur Unfallaufnahme, Bergung und für Reinigungsarbeiten war die

Straße für rund zwei Stunden voll gesperrt. Zu nennenswerten

Verkehrsbehinderungen kam es hierdurch nicht.



Merle Neufeld









