SL: Radfahrer nach Unfall zu Fuß flüchtig

Schleswig (ots) - Mittwochabend (19.07.17) kam es gegen 21:55 Uhr

in der Schleidörferstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem

Mountainbike Fahrer und einem Honda Accord.



Nach ersten Ermittlungen der Polizei fuhr der Honda vom

Kreisverkehr in Richtung eines Fast-Food-Restaurants, als ihm ein

unbeleuchtetes Fahrrad entgegenkam. Der Radfahrer querte

unvermittelter Dinge die Fahrbahn und es kam zu einem Zusammenstoß.

Der Radfahrer prallte auf die Motorhaube und rollte anschließend in

den Grünstreifen. Auf sofortige Nachfrage des Autofahrers, ob alles

in Ordnung sei, antwortete der Mann mit einem schnellen "ja",

sammelte sein weißes Handy ein, und lief zügig von der Unfallstelle

fort. Das Mountainbike beließ er dort.



Der junge Mann wird wie folgt beschrieben:



- ca. 180 cm groß, ca. 16 Jahre alt, sehr schlank

- rote Haare, Sommersprossen

- beiges T-Shirt, dunkelblaue Jogginghose



Der Wagen wurde im Frontbereich beschädigt. Das Fahrrad wurde

sichergestellt.



Das Polizeirevier in Schleswig sucht den Unfallverursacher. Dieser

oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer: 04621 - 84 0 zu melden









