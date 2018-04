SL: Nach Autorennen - Zeugen und Geschädigte gesucht

von shz.de

06. April 2018, 12:03 Uhr

Schleswig (ots) - Dienstagnacht, 03.04.18, haben sich kurz nach

23:00 Uhr im Schleswiger Stadtteil St.- Jürgen zwei Pkw ein

mutmaßliches Autorennen geliefert.



Einer Polizeistreife fielen die beiden Fahrzeuge - ein schwarzer

VW Golf und ein weißer Skoda - auf, da diese im Haydenweg mit

deutlich überhöhter Geschwindigkeit vom Gallberg Richtung

Kreisverkehr fuhren. Die Fahrzeuge versuchten sich gegenseitig zu

überholen und setzten den Weg auf der B201 fort. In Höhe des

Autohauses Jordt wollte der Skoda den Golf überholen.



Der Skoda fuhr eine längere Strecke auf der linken Spur und in

Höhe des Toom-Baumarktes sogar über die Kreuzung auf der Abbiegespur

des Gegenverkehrs. In Höhe des Elektromarktes "Megaland" musste der

Skoda stark abbremsen, da ihm ein Pkw entgegenkam. Der Fahrer dieses

Pkw, der nicht näher beschrieben werden kann, wird dringend gebeten,

sich bei der Polizei zu melden.



Der Skoda konnte letztendlich in der St. Jürgener-Straße

angehalten und kontrolliert werden. Der Golf entfernte sich mit hoher

Geschwindigkeit.



Zeugen und Geschädigte, insbesondere der bereits genannte

Pkw-Fahrer, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleswig unter

der Telefonnummer: 04621 - 84 0 zu melden.









