SL-FL/NF: Kontrolle am Nikolaustag - Schokolade als Belohnung!

07. Dezember 2018, 09:13 Uhr

180 Autofahrer wurden am Nachmittag des 6. Dezembers von den

Kolleginnen und Kollegen des Polizeiautobahn- und Bezirksrevieres

Nord kontrolliert. 140 von ihnen erhielten eine Überraschung: Wurde

die Kontrolle "ohne Beanstandungen" beendet, überreichten die Beamten

den vorbildlichen Verkehrsteilnehmern einen Schokoladenlolly. Auch

manche mitfahrenden Kinder kamen in den Genuss der "Belohnung".



Die Resonanz der kontrollierten Autofahrer war durchweg positiv.

Zielrichtung in dieser dunklen und rutschigen Jahreszeit war die

Überprüfung der Beleuchtungseinrichtung und der Bereifung. Das

Warndreieck und der Verbandkasten waren ebenso vorzulegen, wie die

mitzuführenden Papiere. Die Fahrtüchtigkeit wurde selbstverständlich

auch überprüft.



Leer ging an dem Nachmittag niemand aus: Wer keinen Nikolaus

erhielt, bekam einen Mängelbericht und muss das Fahrzeug in einem

vorschriftsmäßigen Zustand bei der Polizei vorführen.









