SL: Einbruch in Schleswiger Rathaus

Schleswig (ots) - In der Nacht zu Freitag (11.08.17) drangen

unbekannte Täter in das Rathaus in Schleswig ein. Sie brachen ein

rückwärtiges Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Sie

durchsuchten mehrere Büros und öffneten zudem zwei Tresore. Sie

entkamen mit Bargeld. Inwieweit noch mehr gestohlen wurde, steht noch

nicht fest.



Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Schleswig unter der

Telefonnummer: 04621 - 840 entgegen.









Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 11.Aug.2017 | 11:33 Uhr