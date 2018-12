Silvester steht vor der Tür: Hinweise der Landespolizei

von shz.de

28. Dezember 2018, 09:23 Uhr

Kiel (ots) - Die Landespolizei erwartet auch dieses Jahr zu

Silvester ein gegenüber anderen Nächten stark erhöhtes

Einsatzaufkommen. Ausgelassene Feiern, die bis in die Morgenstunden

und im öffentlichen Raum stattfinden, Alkoholkonsum und der Umgang

mit Silvesterraketen und -böllern können immer wieder zu

Auseinandersetzungen, Störungen und Gefahrenmomenten führen. Deshalb

erhöht die Landespolizei ihre Präsenz zu Silvester und in der

Neujahrsnacht, wie in den Vorjahren, deutlich. Ziel ist es, den

Bürgerinnen und Bürgern einen sicheren und unbeschwerten

Jahreswechsel zu gewährleisten. Sollte es dennoch zu Straftaten oder

Gefahren kommen, wird die Polizei schnell reagieren und konsequent

handeln.



Besonders wichtig ist der richtige Umgang mit Feuerwerksartikeln.

Hier unsere Tipps:



- In Deutschland darf nur zugelassenes Feuerwerk gekauft und

abgebrannt werden. Nicht zugelassene Feuerwerkskörper sind

verboten. Illegale Feuerwerkskörper können schwere Verletzungen

zur Folge haben, z. B. Knalltraumata, Verbrennungen, Verlust von

Gliedmaßen, Verätzungen, Atemnot oder Lungenschäden.



- Besitz, Weitergabe und Abbrennen nicht zugelassener Böller sind

strafbar.



- Niemals Böller und Feuerwerks- oder Sprengkörper selbst

herstellen! Solche Explosivstoffe (Selbstlaborate in

Sprengkörpern) unterliegen dem Waffengesetz und/oder dem

Sprengstoffgesetz und gelten als Sprengvorrichtungen. Bei

entsprechenden Vergehen droht eine Freiheitsstrafe von sechs

Monaten bis zu fünf Jahren. Wird durch die Explosion eine Person

verletzt oder ein Schaden von mehr als 1500,- EUR verursacht,

gilt die Tat sogar als Verbrechen (ab einem Jahr

Mindestfreiheitsstrafe).



- Beachten Sie die örtlichen Beschränkungen in ihrer Gemeinde oder

Stadt (in unmittelbarer Nähe von z. B. Kirchen, Krankenhäusern,

Kinder- und Altersheimen sind Feuerwerke generell verboten,

gleiches gilt für besonders geschützte und brandgefährdete

Bauwerke wie zum Beispiel Reetdachhäuser).



- Feuerwerk der Kategorie F1 ("Tischfeuerwerk") darf durch

Personen ab 12 Jahren abgebrannt werden, Feuerwerk der Kategorie

F2 ("Böller" und Silvesterraketen) erst ab 18 Jahren.



Nähere Hinweise finden Sie auch im Infoblatt des Programms

Polizeiliche Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de und auf

der Seite der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung unter

www.bam.de.



Grundsätzliche Hinweise der Landespolizei:



Sollten Sie in Schwierigkeiten geraten oder beobachten, dass

andere in Schwierigkeiten geraten sind:



- Helfen Sie, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen

- Fordern Sie andere aktiv und direkt zur Mithilfe auf

- Beobachten Sie genau und prägen Sie sich Täter-Merkmale ein

- Organisieren Sie Hilfe und wählen den Notruf 110

- Kümmern Sie sich um Opfer und stellen sich bitte als Zeuge zur

Verfügung.



Wir wünschen Ihnen einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr

2019!









