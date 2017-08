Sievershütten / Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist

es in der Kirchstraße in Sievershütten zu einem Einbruch in ein

Einfamilienhaus gekommen, die Polizei bittet um Zeugenhinweise. In

der Zeit von Donnerstagabend, 21 Uhr, bis Freitagmorgen, 3 Uhr,

drangen unbekannte Täter gewaltsam in das Haus ein und durchwühlten

mehrere Räumlichkeiten. Die Einbrecher flüchteten mit einem etwa

fünfzig Kilogramm schweren Wandtresor, in dem sich unter anderem

Schmuck und Bargeld befanden. Der Wert des erlangten Gutes wird auf

20.000 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Einbruch nehmen die Ermittler

der Kriminalpolizei Bad Segeberg unter 04551-8840 entgegen.









von shz.de

erstellt am 04.Aug.2017 | 14:12 Uhr