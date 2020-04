Siethwende: Bikerin verunglückt tödlich

Avatar_shz von shz.de

09. April 2020, 09:12 Uhr

Siethwende (ots) - Am gestrigen Nachmittag ist eine junge Bikerin mit ihrem Motorrad auf der Landesstraße 118 in Siethwende tödlich verunglückt.



Um 17.30 Uhr war die 28-Jährige mit ihrem Kraftrad auf der L 118 aus Richtung Siethwende kommend in Richtung Kiebitzreihe unterwegs. Am Ausgang einer Linkskurve kam sie alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte im Straßengraben mit einem Baum. Bei dem Unglück erlitt die Elmshornerin tödliche Verletzungen.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Gegen 20.00 Uhr war die Unfallaufnahme beendet.



