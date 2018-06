von shz.de

21. Juni 2018, 14:13 Uhr

Ratzeburg (ots) - 21. Juni 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg -

20.06.2018 - Schwarzenbek



In der Nacht vom 19.06.2018 auf den 20.06.2018 wurden in

Schwarzenbek sieben Fahrzeuge aufgebrochen und die Airbags, bzw.

Navigationsgeräte entwendet.



Nach ersten Ermittlungen wurden zwischen 21:00 Uhr und 04:00 Uhr

sieben Mercedes Benz aufgebrochen. Die Fahrzeuge standen zum Großteil

auf frei zugänglichen Grundstücken. Die Unbekannten haben jeweils den

Airbag des Lenkrades und teilweise auch das Navigationsgerät

gestohlen.



Insgesamt beläuft sich der Schaden auf mehrere tausend Euro.



Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat in den Straßen Bussardweg,

Rosenweg, Habichtweg, Lauenburger Straße und Mittelweg zwischen 21:00

Uhr und 04:00 Uhr auffällige Beobachtungen gemacht und möglicherweise

den/die Täter gesehen?



Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Schwarzenbek unter

04151/8894-0 oder die Kriminalpolizei in Geesthacht unter

04152/8003-0.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Rena Bretsch

Telefon: 04541/809-2020 oder 04541/809-2021



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell