Sicherheitsleistung wegen Trunkenheitsfahrt ohne Führerschein

01. April 2020, 09:12 Uhr

Ratzeburg (ots) - 01. April 2020 | Kreis Stormarn - 31.03.2020 Oststeinbek



Dienstagnacht, im Rahmen einer Streifenfahrt kontrollierten Beamte der Polizeistation Glinde einen Ford Transit im Willinghusener Weg in Oststeinbek. Wie sich dabei herausstellte, stand der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.



Gegen 21:15 kontrollierten die Beamten den Ford Transit eines 47-jährigen Mannes. Bei der Kontrolle des Fahrers stellten sie Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,56 Promille. Der 47-jährigen Beschuldigte musste sich daraufhin der Entnahme einer Blutprobe unterziehen. Auch konnte der Fahrzeugführer den Beamten keinen gültigen Führerschein vorlegen.



Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.



Da der ausländische Fahrer nicht über einen festen Wohnsitz in Deutschland verfügte, wurde die Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 600 Euro festgelegt. Gegen ihn wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis eingeleitet.



